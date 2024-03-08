Rizespor'a Mithat Pala'dan kötü haber!

Rizespor, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Mithat Pala'nın fibula kemiğinde spiral kırık tespit edildiğini açıkladı. Mithat Pala, 6-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rizespor'a Mithat Pala'dan kötü haber!
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08 Mart 2024 23:29
Son güncelleme 08 Mart 2024 23:32
Rizespor, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Mithat Pala'nın son durumunu açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada Mithat Pala'nın fibula kemiğinde spiral kırık tespit edildiği ve 6-10 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"8 Mart 2024 Cuma günü Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mithat Pala'nın yapılan acil muayene ve tetkikleri sonucunda "fibula kemiğinde spiral kırık" tespit edilmiş olup ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Mithat Pala'nın tahmini spora dönüş süresi 6-10 hafta olarak öngörülmektedir."

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray, Mithat Pala için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

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