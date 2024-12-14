Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.



Rizespor, 45. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Konyaspor, bu gole 53. dakikada Danijel Aleksic ile cevap verdi.



Rizespor'da golü atan Sowe, 9. dakikada penaltıyı değerlendiremedi. Sowe, vuruşunda kaleci Jakub Slowik'e takıldı.



Bu sonucun ardından iki takım da 20 puana yükseldi.



Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gelecek haftayı BAY geçecek Konyaspor ise 5 Ocak'ta Alanyaspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest atışta kale alanı içerisinde Adil Demirbağ'ın ters kafa vuruşunda kaleci Slowik, son anda topu kornere çeldi.



9. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. 9'uncu dakikada Sowe'un kullandığı penaltıda kaleci Slowik gole izin vermedi. Dönen topu takip eden Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.



24. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Akintola'nın ayağıyla dokunduğu topu kaleci Slowik, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.



31. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Akintola'nın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Bazoer son anda çizgi önünden çıkardı.



45. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın derinlemesine pasında topla buluşan Sowe'un ceza alanının sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





54. dakikada TÜMOSAN Konyaspor beraberliği sağladı. Pedrinho'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Aleksic, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



80. dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Akintola'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.



Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat Temel



Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin, Papanikolaou (Dk. 76 Varesanovic), Hadziahmetovic, Akintola, Olawoyin, Ghezzal (Dk. 87 Benhur Keser), Sowe (Dk. 77 Jurecka)



TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Bazoer (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Boranijasevic, Guilherme, Jevtovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho, Aleksic (Dk. 87 Boateng), Ndao (Dk. 46 Prip), Kramer (Dk. 46 Umut Nayir)



Goller: Dk. 45 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 54 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 25 Olawoyin, Dk. 90 Alikulov (Çaykur Rizespor), Dk. 36 Jevtovic, Dk. 45+2 Umut Nayir (Yedek kulübesinde) (TÜMOSAN Konyaspor)



