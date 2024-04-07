Rıza Morova: 'İnsanları ahmak yerine koyuyorlar'

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Morova, şu ifadeleri kullandı;
"Yalan, algı, iftira üzerine kurulan düzenlerine bu kadar olaya rağmen hala utanmadan ve sıkılmadan devam edip insanları ahmak yerine koymak. Avrupa'da maç ertelenmemesine rağmen bunu bile mertçe söylemekten aciz olmak nasıl bir duygu."
Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Morova, şu ifadeleri kullandı;
"Yalan, algı, iftira üzerine kurulan düzenlerine bu kadar olaya rağmen hala utanmadan ve sıkılmadan devam edip insanları ahmak yerine koymak. Avrupa'da maç ertelenmemesine rağmen bunu bile mertçe söylemekten aciz olmak nasıl bir duygu."
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