Rıza Çalımbay tarihe geçti!

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay tarihe geçti. Sivaslı teknik adam kırmızı-beyazlı ekipte 6. sezonunu geçirecek ilk isim olacak.

, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay tarihe geçti!
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07 Haziran 2021 13:24
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'la 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atan teknik direktör Rıza Çalımbay tarihe geçti. Kırmızı-beyazlı ekiple 6. kez sözleşme yapan Çalımbay, Sivasspor'da altıncı sezonunu geçirecek ilk isim olacak.

Sivasspor'da, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında teknik direktör olarak görev yapan Çalımbay, 2021-2022 sezonunda kırmızı-beyazlı ekipte altıncı kez teknik direktör olarak görev yaparak Sivasspor tarihine geçti. Çalımbay yönetiminde Sivasspor süper ligi 2019-2020 sezonunda 4, 2020-2021 sezonunda 5. olarak tamamladı. 2020-2021 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Sivasspor, yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa Konfederasyon Kupasında oynanacak müsabakalarda temsil edecek. [Sivas Memleket Gazetesi]

SİVASSPOR´DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPAN İSİMLER ŞÖYLE;

1968-1969 Hilmi Kiremitçi
1968-1969 İlhan Uralgil
1968-1969 Lütfü Baykuş
1969-1971 Naci Özkaya
1970-1971 Lefter Küçükandonyadis
1971-1972 Lütfü Baykuş
1972-1973 Bülent Eken
1973-1974 İlhan Uralgil
1974-1975 Hilmi Kiremitçi
1974-1975 Serpil Hamdi Tüzün
1974-1975 Erdoğan Gülhan
1975-1976 Lütfü Baykuş
1975-1976 ismet Yamanoğlu
1975-1976 Muhterem Ar
1976-1977 Lütfü Baykuş
1976-1977 Selahattin Elbay
1976-1977 İsmail Kurt
1977-1978 Lütfi Baykuş
1977-1978 Selahattin Elbay
1977-1978 Mustafa Arslan
1977-1978 Fevzi Tanyılmaz
1978-1979 Köksal Mesci
1979-1980 Nazım Kona
1980-1981 Kamuran Soykıran
1980-1981 Erdoğan Gülhan
1981-1982 Erdoğan Gülhan
1981-1982 Selahattin Elbay
1982-1984 Uğur Yıldırım
1984-1985 Mümtaz Sümer
1984-1985 Yılmaz Şen
1984-1985 Selahattin Elbay
1985-1986 Metin Kurt
1985-1986 Kadir Giderler
1986-1987 Ömer Uzun
1986-1987 Selahattin Elbay
1986-1987 Lütfü Baykuş
1987-1988 Erdoğan Gülhan
1988-1989 Timuçin Çuğ
1989-1990 Erdoğan Gülhan
1989-1990 Oğuz Emiroğlu
1990-1991 İsa Ertürk
1990-1991 İlker Tolun
1990-1991 Haşim Kaya
1990-1991 Halis Reçber
1991-1992 Timuçin Çuğ
1991-1992 Murat Özgen
1992-1993 Arda Vural
1992-1993 Nihat Fırat
1993-1994 Arda Vural
1993-1994 Üstün Türköz
1993-1994 Davut Şahin
1993-1994 Fikret Çeliktaş
1994-1995 Turgut Kafkas
1994-1995 Hasan Gül
1995-1996 Göker Erdem
1995-1996 İlhami Başköy
1996-1997 Timuçin Çuğ
1996-1997 Erhan Dodanlı
1997-1998 Hikmet Sevim
1997-1998 Faruk Serin
1998-1999 Murat Özgen
1999-2000 Bülent Albayrak
2000-2001 Ahmet Erdem
2001-2002 Bülent Albayrak
2001-2001 İlyas Tüfekçi
2002-2003 Mehmet Şahan
2003-2004 Muharrem Uğur
2003-2004 Kemal Kılıç
2004-2005 İsmail Kartal
2005-2006 Werner Lorant
2006-2007 Karol Pecze
2006-2007 Bülent Uygun
2007-2008 Bülent Uygun
2008-2009 Bülent Uygun
2009-2010 Bülent Uygun
2009-2010 Muhsin Ertuğral
2009-2010 Mesut Bakkal
2010-2011 Mesut Bakkal
2010-2011 Rıza Çalımbay
2011-2012 Rıza Çalımbay
2012-2013 Rıza Çalımbay
2013-2014 Roberto Carlos
2014-2015 Roberto Carlos
2014-2015 Sergen Yalçın
2015-2016 Sergen Yalçın
2015-2016 Okan Buruk
2015-2016 Mesut Bakkal
2016-2017 Osman Özköylü
2016-2017 Mesut Bakkal
2016-2017 Samet Aybaba
2017-2018 Samet Aybaba
2018-2019 Tamer Tuna
2018-2019 Hakan Keleş
2019-2020 Rıza Çalımbay
2020-2021 Rıza Çalımbay
2021-2022 Rıza Çalımbay

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