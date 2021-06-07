Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'la 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atan teknik direktör Rıza Çalımbay tarihe geçti. Kırmızı-beyazlı ekiple 6. kez sözleşme yapan Çalımbay, Sivasspor'da altıncı sezonunu geçirecek ilk isim olacak.



Sivasspor'da, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında teknik direktör olarak görev yapan Çalımbay, 2021-2022 sezonunda kırmızı-beyazlı ekipte altıncı kez teknik direktör olarak görev yaparak Sivasspor tarihine geçti. Çalımbay yönetiminde Sivasspor süper ligi 2019-2020 sezonunda 4, 2020-2021 sezonunda 5. olarak tamamladı. 2020-2021 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Sivasspor, yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa Konfederasyon Kupasında oynanacak müsabakalarda temsil edecek. [Sivas Memleket Gazetesi]



SİVASSPOR´DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPAN İSİMLER ŞÖYLE;



1968-1969 Hilmi Kiremitçi

1968-1969 İlhan Uralgil

1968-1969 Lütfü Baykuş

1969-1971 Naci Özkaya

1970-1971 Lefter Küçükandonyadis

1971-1972 Lütfü Baykuş

1972-1973 Bülent Eken

1973-1974 İlhan Uralgil

1974-1975 Hilmi Kiremitçi

1974-1975 Serpil Hamdi Tüzün

1974-1975 Erdoğan Gülhan

1975-1976 Lütfü Baykuş

1975-1976 ismet Yamanoğlu

1975-1976 Muhterem Ar

1976-1977 Lütfü Baykuş

1976-1977 Selahattin Elbay

1976-1977 İsmail Kurt

1977-1978 Lütfi Baykuş

1977-1978 Selahattin Elbay

1977-1978 Mustafa Arslan

1977-1978 Fevzi Tanyılmaz

1978-1979 Köksal Mesci

1979-1980 Nazım Kona

1980-1981 Kamuran Soykıran

1980-1981 Erdoğan Gülhan

1981-1982 Erdoğan Gülhan

1981-1982 Selahattin Elbay

1982-1984 Uğur Yıldırım

1984-1985 Mümtaz Sümer

1984-1985 Yılmaz Şen

1984-1985 Selahattin Elbay

1985-1986 Metin Kurt

1985-1986 Kadir Giderler

1986-1987 Ömer Uzun

1986-1987 Selahattin Elbay

1986-1987 Lütfü Baykuş

1987-1988 Erdoğan Gülhan

1988-1989 Timuçin Çuğ

1989-1990 Erdoğan Gülhan

1989-1990 Oğuz Emiroğlu

1990-1991 İsa Ertürk

1990-1991 İlker Tolun

1990-1991 Haşim Kaya

1990-1991 Halis Reçber

1991-1992 Timuçin Çuğ

1991-1992 Murat Özgen

1992-1993 Arda Vural

1992-1993 Nihat Fırat

1993-1994 Arda Vural

1993-1994 Üstün Türköz

1993-1994 Davut Şahin

1993-1994 Fikret Çeliktaş

1994-1995 Turgut Kafkas

1994-1995 Hasan Gül

1995-1996 Göker Erdem

1995-1996 İlhami Başköy

1996-1997 Timuçin Çuğ

1996-1997 Erhan Dodanlı

1997-1998 Hikmet Sevim

1997-1998 Faruk Serin

1998-1999 Murat Özgen

1999-2000 Bülent Albayrak

2000-2001 Ahmet Erdem

2001-2002 Bülent Albayrak

2001-2001 İlyas Tüfekçi

2002-2003 Mehmet Şahan

2003-2004 Muharrem Uğur

2003-2004 Kemal Kılıç

2004-2005 İsmail Kartal

2005-2006 Werner Lorant

2006-2007 Karol Pecze

2006-2007 Bülent Uygun

2007-2008 Bülent Uygun

2008-2009 Bülent Uygun

2009-2010 Bülent Uygun

2009-2010 Muhsin Ertuğral

2009-2010 Mesut Bakkal

2010-2011 Mesut Bakkal

2010-2011 Rıza Çalımbay

2011-2012 Rıza Çalımbay

2012-2013 Rıza Çalımbay

2013-2014 Roberto Carlos

2014-2015 Roberto Carlos

2014-2015 Sergen Yalçın

2015-2016 Sergen Yalçın

2015-2016 Okan Buruk

2015-2016 Mesut Bakkal

2016-2017 Osman Özköylü

2016-2017 Mesut Bakkal

2016-2017 Samet Aybaba

2017-2018 Samet Aybaba

2018-2019 Tamer Tuna

2018-2019 Hakan Keleş

2019-2020 Rıza Çalımbay

2020-2021 Rıza Çalımbay

2021-2022 Rıza Çalımbay



