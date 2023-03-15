Rıza Çalımbay tarih yazıyor!

İstanbulspor karşısında 621. kez Süper Lig'de sahaya çıkarak Samet Aybaba'nın rekorunu egale eden Rıza Çalımbay, en üst arenada en fazla maç gören teknik adam olacak

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rıza Çalımbay tarih yazıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2023 11:36
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İstanbulspor maçının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Deneyimli teknik adam İstanbulspor müsabakasıyla beraber kariyerindeki 621. Süper Lig maçına çıktı.

Çalımbay, böylelikle Samet Aybaba'nın elinde olan rekoru egale etmiş oldu. Çalımbay, bir Süper Lig karşılaşmasına daha çıktığı takdirde en üst arenada en fazla görev yapan teknik adam olacak.

Kupayı kaldırmıştı

Yiğidolar'ın hocası, ayrıca Fiorentina'yı da eleyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmayı da hedefliyor. Sivasspor'u 3. kez üst üste Avrupa'ya taşıyarak büyük bir istikrar elde eden Çalımbay, tarihinde ilk kez kulübün Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında da başrol oynamıştı. 

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery