Rıdvan Yılmazlı Rangers Devler Ligi'nde

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Hollanda ekibi PSV ile İskoç temsilcisi Rangers karşı karşıya geldi.
Phillips Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Rangers 1-0 kazanarak toplamda 3-2'lik skora ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken dakikalar 60'ı gösterdiğinde Tillman'ın asistinde Antonio-Mirko Colak takımına galibiyeti getiren golü kaydeden isim oldu. Öte yandan Rangers'ta Rıdvan Yılmaz karşılaşmayı yedeklerde tamamladı.
Bu sonuçla Rangers adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırırken PSV ise Avrupa Ligi'ne kaldı. Rangers'ın grup aşamasındaki rakipleri kura çekiminin ardından belli olacak.
Phillips Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Rangers 1-0 kazanarak toplamda 3-2'lik skora ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken dakikalar 60'ı gösterdiğinde Tillman'ın asistinde Antonio-Mirko Colak takımına galibiyeti getiren golü kaydeden isim oldu. Öte yandan Rangers'ta Rıdvan Yılmaz karşılaşmayı yedeklerde tamamladı.
Bu sonuçla Rangers adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırırken PSV ise Avrupa Ligi'ne kaldı. Rangers'ın grup aşamasındaki rakipleri kura çekiminin ardından belli olacak.
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