Rıdvan Yılmaz, resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüp, İskoçya ekibi Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bekin transferi için 2+1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
İSKOÇYA'DA NE YAPTI?
İskoçya'da geçirdiği 3 sezonda 77 maça çıkan Rıdvan, 2 gol ve 6 asist kaydetti. Rıdvan Yılmaz, Rangers ile 2023/24 sezonunda İskoçya Lig Kupası'nı kazandı.
