Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş için geldi!

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve 2022 yazında Rangers'a gönderdiği Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katıyor.
Siyah-beyazlılar, milli sol bekin transferi için Rangers ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda söz kesti. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a transferi için cuma akşamı saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi.
"YUVAMA, EVİME DÖNDÜM"
Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında, "Yuvama, evime döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki tüm gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.
Milli futbolcu, "Çok mutluyum. Bu atkıyı tekrardan takmak, Beşiktaş armasının önünde konuşmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum, bir an önce başlamak istiyorum. Tekrar burada oynamak için sabırsızlanıyorum." sözlerini sarf etti.
Rıdvan Yılmaz, "3 yıldan beri uzaktayım ama takip ediyorum. Bu camiayı ve taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kulübü yeniden ayaklandırmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.
İSKOÇYA KARİYERİ
Rangers formasıyla 77 resmi maça çıkan 24 yaşındaki milli sol bek, 2 gol ve 6 asist ile takımın katkı sağladı.
Siyah-beyazlılar, milli sol bekin transferi için Rangers ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda söz kesti. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a transferi için cuma akşamı saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi.
"YUVAMA, EVİME DÖNDÜM"
Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında, "Yuvama, evime döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki tüm gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.
Milli futbolcu, "Çok mutluyum. Bu atkıyı tekrardan takmak, Beşiktaş armasının önünde konuşmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum, bir an önce başlamak istiyorum. Tekrar burada oynamak için sabırsızlanıyorum." sözlerini sarf etti.
Rıdvan Yılmaz, "3 yıldan beri uzaktayım ama takip ediyorum. Bu camiayı ve taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kulübü yeniden ayaklandırmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.
İSKOÇYA KARİYERİ
Rangers formasıyla 77 resmi maça çıkan 24 yaşındaki milli sol bek, 2 gol ve 6 asist ile takımın katkı sağladı.