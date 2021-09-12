Rıdvan Dilmen: "Berisha, Vedat'ın bir tık altı"

Feyyaz Uçar ve Rıdvan Dilmen, Berisha'nın Fenerbahçe'nin santrafor mevkisi için yeterli olmadığını ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rıdvan Dilmen: 'Berisha, Vedat'ın bir tık altı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2021 20:01
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yeni transferler Berisha ve Rossi'nin performansları değerlendirildi. Feyyaz Uçar ve Rıdvan Dilmen, Berisha'nın Fenerbahçe'nin santrafor mevkisi için yeterli olmadığını ifade etti.

FEYYAZ UÇAR
Berisha, Fenerbahçe'nin santraforu değil. Fenerbahçe için daha agresif bir santrafor gerekiyor. Sivasspor maçındaki performansıyla yeterli olmadığını gösterdi ama biraz daha beklemek gerekiyor.,

RIDVAN DİLMEN
Berisha, Vedat Muriqi'nin bir tık düşüğü. Fenerbahçe, kendi temposuna tempoyla yanıt vermek isteyen takımlara karşı zorlanır ama Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olur. Kesinlikle ve kesinlikle oyuncu kadrosuna bağlı kalıp sistem koyarsa olur. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.