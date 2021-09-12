Rıdvan Dilmen: 'Berisha, Vedat'ın bir tık altı'

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yeni transferler Berisha ve Rossi'nin performansları değerlendirildi. Feyyaz Uçar ve Rıdvan Dilmen, Berisha'nın Fenerbahçe'nin santrafor mevkisi için yeterli olmadığını ifade etti.



FEYYAZ UÇAR

Berisha, Fenerbahçe'nin santraforu değil. Fenerbahçe için daha agresif bir santrafor gerekiyor. Sivasspor maçındaki performansıyla yeterli olmadığını gösterdi ama biraz daha beklemek gerekiyor.,



RIDVAN DİLMEN

Berisha, Vedat Muriqi'nin bir tık düşüğü. Fenerbahçe, kendi temposuna tempoyla yanıt vermek isteyen takımlara karşı zorlanır ama Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olur. Kesinlikle ve kesinlikle oyuncu kadrosuna bağlı kalıp sistem koyarsa olur.



