  •  
    "Beşiktaş'ın borcu var, biz Love ile anlaştık..."
  •  
    Stancu da geri döndü! Türkiye'de 55 transfer
  •  
    Türkiye'de kısa sürede beklenen 15 TRANSFER
  •  
    Dilmen'den G.Saray'a; "Bir Necati, Elmander..."
  •  
    İşte G.Saray'ın Ada'daki yeni TANK operasyonu!

Ricardo Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Kavalcı, Ricardo Quaresma'nın ayrılmak istediği iddialarına yanıt verdi.

Ricardo Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak mı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2019 20:23
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Portekizli oyuncunun takımdan ayrılmak ve ülkesine dönmek istediği iddia edilirken, asbaşkan Ahmet Kavalcı böyle bir talebin olmadığını söyledi.

Ahmet Kavalcı NTV'ye yaptığı açıklamada, "Quaresma bizim değerli bir oyuncumuz, iyi kamp dönemi geçirdi. Akhisarspor maçında da kaptandı. Bugüne kadar ne benimle, ne de teknik direktörümüz Şenol Güneş ile ayrılmak istediğine dair bir konuşması olmadı, böyle bir talepte bulunmadı. Beşiktaş ile 1,5 yıl daha sözleşmesi var, takımımız için elinden geleni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 23 maçta 3 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için