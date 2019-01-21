Ricardo Quaresma Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

'takonusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Portekizli oyuncunun takımdan ayrılmak ve ülkesine dönmek istediği iddia edilirken, asbaşkan Ahmet Kavalcı böyle bir talebin olmadığını söyledi.NTV'ye yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 23 maçta 3 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.