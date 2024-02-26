Rezan Epözdemir: 'Icardi kararının hukuki bir dayanağı yok!'

Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Avukat Rezan Epözdemir, Mauro Icardi'nin PFDK'den aldığı 1 maçlık cezayı değerlendirdi.
Spor Gecesi Digital'e açıklamalarda bulunan Epözdemir, "Haksız tahrik indirimi uygulanmış Icardi'ye. 'Icardi'ye haksız tahrik yapılmış, Icardi de haksız tahrik etkisiyle disiplin ihlali gerçekleştirdi' denmiş ve 1 maç ceza vermiş. VAR kayıtlarında görülmüyorsa bu, iddia edilen, olduğu söylenen, tahrik edldiğine dair söylemler var. Bu konuda bilirkişi raporu alınmış mı, kayıt tahrif edilmiş mi, Icardi'nin böyle bir hareketi var mı? FDT 75-76 açık, sözel bir ihlal varsa ve VAR sistemi varsa görüntüyle ceza veremezsin. Bir eylem varsa VAR görüntüleri belirleyici olmalı. Hangi kamera kayıtlarında bu var. Tahrif edildi mi, edilmedi mi?" dedi.
"HUKUKİ DAYANAK YOK!"
Kararın hukuki bir dayanağı olmadığını söyleyen Epözdemir, "Müsabaka görevlilerinin raporu; oyun alanı içerisinde bir ihlal varsa hakem rapora yazmalı. Müsabakaya ilişkin hakem ve gözlemci raporlarına baktım, Icardi bakımından böyle bir tespit yok. Resmi raporda yok. Aksi ispat edilmediği müddetçe doğru kabul edilir müsabaka görevlilerinin raporları. FDT 76-1'e göre bu emredici düzenlemedir. Acaba siz bunu hangi kamerada tespit ettiniz, bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırdınız mı, yaptıysanız kısa sürede nasıl yaptınız, bilirkişiden döküm aldınız mı, müsabaka görevlilerin raporlarının aksini nasıl ispatlıyorsunuz? Bunlar hukuken izaha muhtaç hususlar. Bana göre karar hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir." sözlerini sarf etti.
Kararın neye göre verildiğinin açıklanması gerektiğini söyleyen Epözdemir, "Tahkim Kurulu'na Galatasaray itiraz eder, Tahkim Kurulu alelacele toplanır ve bu kararı kaldırırsa bu hukuki dayanaktan yoksun, mesnetsiz karar ortadan kalkmış olur. Ancak, olmazsa Icardi bugün forma giyemeyecek. Burada bu karara hem TFF Hukuk Müşavirliği'nin hem Icardi'nin itiraz etme hakkı var. Eğer Icardi sadece itiraz ederse aleyhte bir ceza veremez Tahkim Kurulu artık. Kazanılmış hak olur 1 maç men cezası. TFF Hukuk Müşavirliği de itiraz ederse cezayı Tahkim artırabilir. Ben bir hukukçu ve akademisyen olarak kanaatimi söyleyeyim, FDT 75-76 orada duruyorsa, kayıtlarla ceza verilebilmesi için müsabaka görevlisinin raporunun aksinin ispat edilmesi gerekir. Bilirkişi raporu alındı mı, bilmiyoruz. PFDK neye göre böyle bir karar verdi, bilmiyoruz. Alelacele bu karar maç öncesi neden açıklandı, manidar ve düşündürücü." sözlerini sarf etti.
"TFF İSTİFA ETMELİDİR"
TFF'nin istifa etmesi gerektiğini söyleyen Epözdemir, "Kamu vicdanını rahatsız eden hukuk garabeti mahiyetinde bir karardır bu. TFF, artık çözümün değil çözümsüzlüğün adresi. TFF artık işlevini yerine getirememektedir, adalet ve hakkaniyeti tesis edememektedir. Hal böyleyken futbol paydaşlarının talebi doğrultusunda Türk futbolunun önü açılmalıdır. TFF amasız lakinsiz istifa etmelidir." dedi.
Spor Gecesi Digital'e açıklamalarda bulunan Epözdemir, "Haksız tahrik indirimi uygulanmış Icardi'ye. 'Icardi'ye haksız tahrik yapılmış, Icardi de haksız tahrik etkisiyle disiplin ihlali gerçekleştirdi' denmiş ve 1 maç ceza vermiş. VAR kayıtlarında görülmüyorsa bu, iddia edilen, olduğu söylenen, tahrik edldiğine dair söylemler var. Bu konuda bilirkişi raporu alınmış mı, kayıt tahrif edilmiş mi, Icardi'nin böyle bir hareketi var mı? FDT 75-76 açık, sözel bir ihlal varsa ve VAR sistemi varsa görüntüyle ceza veremezsin. Bir eylem varsa VAR görüntüleri belirleyici olmalı. Hangi kamera kayıtlarında bu var. Tahrif edildi mi, edilmedi mi?" dedi.
"HUKUKİ DAYANAK YOK!"
Kararın hukuki bir dayanağı olmadığını söyleyen Epözdemir, "Müsabaka görevlilerinin raporu; oyun alanı içerisinde bir ihlal varsa hakem rapora yazmalı. Müsabakaya ilişkin hakem ve gözlemci raporlarına baktım, Icardi bakımından böyle bir tespit yok. Resmi raporda yok. Aksi ispat edilmediği müddetçe doğru kabul edilir müsabaka görevlilerinin raporları. FDT 76-1'e göre bu emredici düzenlemedir. Acaba siz bunu hangi kamerada tespit ettiniz, bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırdınız mı, yaptıysanız kısa sürede nasıl yaptınız, bilirkişiden döküm aldınız mı, müsabaka görevlilerin raporlarının aksini nasıl ispatlıyorsunuz? Bunlar hukuken izaha muhtaç hususlar. Bana göre karar hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir." sözlerini sarf etti.
Kararın neye göre verildiğinin açıklanması gerektiğini söyleyen Epözdemir, "Tahkim Kurulu'na Galatasaray itiraz eder, Tahkim Kurulu alelacele toplanır ve bu kararı kaldırırsa bu hukuki dayanaktan yoksun, mesnetsiz karar ortadan kalkmış olur. Ancak, olmazsa Icardi bugün forma giyemeyecek. Burada bu karara hem TFF Hukuk Müşavirliği'nin hem Icardi'nin itiraz etme hakkı var. Eğer Icardi sadece itiraz ederse aleyhte bir ceza veremez Tahkim Kurulu artık. Kazanılmış hak olur 1 maç men cezası. TFF Hukuk Müşavirliği de itiraz ederse cezayı Tahkim artırabilir. Ben bir hukukçu ve akademisyen olarak kanaatimi söyleyeyim, FDT 75-76 orada duruyorsa, kayıtlarla ceza verilebilmesi için müsabaka görevlisinin raporunun aksinin ispat edilmesi gerekir. Bilirkişi raporu alındı mı, bilmiyoruz. PFDK neye göre böyle bir karar verdi, bilmiyoruz. Alelacele bu karar maç öncesi neden açıklandı, manidar ve düşündürücü." sözlerini sarf etti.
"TFF İSTİFA ETMELİDİR"
TFF'nin istifa etmesi gerektiğini söyleyen Epözdemir, "Kamu vicdanını rahatsız eden hukuk garabeti mahiyetinde bir karardır bu. TFF, artık çözümün değil çözümsüzlüğün adresi. TFF artık işlevini yerine getirememektedir, adalet ve hakkaniyeti tesis edememektedir. Hal böyleyken futbol paydaşlarının talebi doğrultusunda Türk futbolunun önü açılmalıdır. TFF amasız lakinsiz istifa etmelidir." dedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU