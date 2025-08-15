15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Rennes, evinde 10 kişiyle kazandı!

Fransa Ligue 1'de ilk hafta mücadelesinde Rennes, Olimpik Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

15 Ağustos 2025 23:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fransa Ligi 1.hafta mücadelesinde Rennes, evinde Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

Rennes, Olimpik Marsilya'yı son dakikalarda gelen golle 1-0 mağlup etti.

Rennes'e galibiyeti getiren golü Ludovic Blas kaydetti.

Roazhon Park'ta oynanan mücadelede Rennes 31. dakikada Ait Boudial'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Maçın geri kalanını 10 kişiyle sürdüren Rennes'in galibiyet golü 90+1'de Ludovic Blas'ın ayağından geldi.

Rennes bu sonuçla lige 3 puanla başlarken, Olimpik Marsilya 0 puanda kaldı.

Olimpik Marsilya önümüzdeki hafta evinde Paris FC'yi konuk edecek. Rennes ise deplasmanda Lorient ile karşılaşacak.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
