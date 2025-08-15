Rennes, evinde 10 kişiyle kazandı!

Fransa Ligi 1.hafta mücadelesinde Rennes, evinde Olimpik Marsilya'yı konuk etti.



Rennes, Olimpik Marsilya'yı son dakikalarda gelen golle 1-0 mağlup etti.



Rennes'e galibiyeti getiren golü Ludovic Blas kaydetti.



Roazhon Park'ta oynanan mücadelede Rennes 31. dakikada Ait Boudial'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Maçın geri kalanını 10 kişiyle sürdüren Rennes'in galibiyet golü 90+1'de Ludovic Blas'ın ayağından geldi.



Rennes bu sonuçla lige 3 puanla başlarken, Olimpik Marsilya 0 puanda kaldı.



Olimpik Marsilya önümüzdeki hafta evinde Paris FC'yi konuk edecek. Rennes ise deplasmanda Lorient ile karşılaşacak.