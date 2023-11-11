Renat Dadashov: "Hocamıza adanması gereken bir galibiyet"

Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Hatayspor'da Renat Dadashov, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Renat Dadashov: 'Hocamıza adanması gereken bir galibiyet'
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11 Kasım 2023 21:52
Son güncelleme 11 Kasım 2023 21:54
Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Hatayspor'da Renat Dadashov, maçın ardından konuştu.

Renat Dadashov yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu galibiyet, hocamıza adanması gereken bir galibiyet. Bu 3 puan hocamızın bize getirdiği bir 3 puan. İnanılmaz bir özveriyle çalışıyor hem saha içinde hem de saha dışında. Bize çok yardımcı oluyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Taraftara da çok teşekkür ediyorum. Hafta boyunca çalıştıklarımızı uyguladık ve bu sayede galibiyet geldi."

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