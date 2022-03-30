Remy: "En üst seviyede oynayabileceğime inanıyorum"

Adana Demirspor'un Fransız forveti Loic Remy, mavi-lacivertli takımda forma giydiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Remy: 'En üst seviyede oynayabileceğime inanıyorum'
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30 Mart 2022 16:01
Adana Demirspor'un Fransız forveti Loic Remy, mavi-lacivertli takımda forma giydiği için mutlu olduğunu söyledi.

Transfer sürecinde sakatlığının bulunması nedeniyle ilk başta sıkıntı yaşadığını anlatan Remy, "Her antrenmanda çok çalışıyorum. Bence yaş, sadece bir rakam. En üst seviyede futbol oynayabileceğime inanıyorum ve bunun için mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

Remy, ligi ilk 4'te bitirecek potansiyele ve kaliteye sahip bir takım olduklarını belirtti.

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