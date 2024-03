'Red Bull Four 2 Score' ilk kez Türkiye'de düzenlenecek

Red Bull'un global futbol etkinliği "Red Bull Four 2 Score", bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılacak.



Markadan yapılan açıklamaya göre, dörder kişiden oluşan iki takımın küçük bir sahada birbirine karşı mücadele edeceği turnuvanın elemeleri Adana, Konya ve Samsun'da gerçekleştirilecek. Etkinliğin finali ise yine Samsun'da oynanacak.



Takımların dört ana bir yedek oyuncudan oluşacağı turnuvada maçlar 15x25 ölçülerdeki sahada oynanıyor. 10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 gol olarak sayılıyor. Devre arası ve mola verilmeyen "Red Bull Four 2 Score"da heyecan ve oyun hızı en üst seviyede olacak.



Bu yıl 25'ten fazla ülkede düzenlenen turnuvada takımlar, Almanya'nın Leipzig şehrinde, Red Bull Leipzig'in stadında gerçekleşecek dünya finaline katılma şansı için mücadele edecek.



"Red Bull Four 2 Score" Türkiye elemeleri 13-14 Nisan'da Adana'da, 20-21 Nisan'da Konya'da, 27 Nisan'da Samsun'da gerçekleşecek. Türkiye Finali ise 28 Nisan'da Samsun'da düzenlenecek.



Etkinliğe kayıt işlemleri "https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-four-2-score" adresinden yapılabilecek.





