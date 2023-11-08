Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile Roger Schmidt'in yönetimindeki Benfica karşı karşıya geldi.



Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Sociedad 3-1 kazanırken goller; 6. dakikada Mikel Merino, 11. dakikada Mikel Oyarzabal ve 21. dakikada Ander Barrenetxea'dan geldi.



Konuk ekip Benfica'nın tek golünü 49. dakikada Rafa Silva kaydederken, Real Sociedad'da Brais Mendez 29. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Benfica'da milli futbolcu Orkun Kökçü, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonuçla birlikte Real Sociedad gruptaki puanını 10'a yükseltirken, Benfica 0 puanla grubun son sırasında kaldı.



Grubun bir sonraki maç haftasında Real Sociedad evinde Salzburg'u ağırlarken, Benfica sahasında Inter'i konuk edecek.





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