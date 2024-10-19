Real Sociedad deplasmanda tek golle güldü

İspanya La Liga'nın 10. Haftasında Real Sociedad, konuk olduğu Girona'yı 0-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Sociedad deplasmanda tek golle güldü
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19 Ekim 2024 21:25
İspanya La Liga'nın 10.hafta karşılaşmasında Real Sociedad, deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. Estadi Municipal de Montilivi Stadyumu'ndaki maçta Real Sociedad sahadan 0-1 galibiyetle ayrıldı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren tek golü dakika 44'te Mikel Oyarzabal kaydetti.

Real Sociedad, bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltti. Girona, da 12 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Real Sociedad, Osasuna'yı konuk edecek. Girona, Las Palmas deplasmanına gidecek.

 

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