Real Madrid, zirve takibini sürdürdü

İspanya La Liga 25. haftasında Real Madrid, evinde Espanyol'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, zirve takibini sürdürdü
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11 Mart 2023 17:55
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Diego Martinez'in yönetimindeki Espanyol karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 3-1 kazanırken goller; 22. dakikada Vinicius Jr, 39. dakikada Eder Militao ve 90+3'de Marco Asensio'dan geldi. Konuk ekip Espanyol'un tek golü ise 8. dakikada Joselu'dan geldi.

Bu sonuçla beraber Real Madrid 56 puana ulaşarak maç eksiğiyle 62 puanda bulunan Barcelona'nın arkasında zirve takibini sürdürürken Espanyol 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Barcelona'ya konuk olurken, Espanyol evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.

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