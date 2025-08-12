12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Real Madrid, Villareal-Barcelona maçı itirazı

Real Madrid, Villarreal-Barcelona maçının İspanya dışında oynanmasına sert tepki gösterdi. Kulüp, bu kararın rekabet dengesini bozduğunu, sportif bütünlüğü tehlikeye attığını ve kabul edilemez bir emsal oluşturduğunu açıkladı.

Real Madrid, Villareal-Barcelona maçı itirazı
Real Madrid, LaLiga'nın 17. haftasında oynanacak olan Villarreal-Barcelona karşılaşmasının İspanya dışında oynanmasına karşı olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakaya katılan kulüplere önceden bilgi verilmeden veya onlarla istişare edilmeden uygulanan bu önlem, çift turlu lig müsabakalarını (bir maç kendi sahasında, diğeri rakip takımın sahasında) düzenleyen bölgesel karşılıklılık ilkesini ihlal ederek, rekabet dengesini bozmakta ve talep eden kulüplere haksız bir sportif avantaj sağlamaktadır." denildi.

Ligin bütünlüğü açısından tüm maçların her takım için aynı koşullar altında oynatılması gerektirdiği aktarılarak, bu düzenlemenin tek taraflı olarak değiştirilmesinin, kulüpler arasındaki eşitliği ihlal edeceğini, sonuçların meşruiyetini tehlikeye atacağını, sportif bütünlüğü açıkça etkileyen ve müsabakanın bozulması riskini taşıyan kabul edilemez bir emsal oluşturacağı belirtildi.


Bu önerinin hayata geçirilmesi halinde, sonuçları futbol dünyasında bir dönüm noktası oluşturacağının kaydedildiği açıklamada, "Bu nitelikteki herhangi bir değişiklik, her halükarda, resmi müsabakaların organizasyonunu düzenleyen ulusal ve uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalmanın yanı sıra, müsabakaya katılan tüm kulüplerin açık ve oy birliğiyle onayına tabi olmalıdır." görüşlerine yer verildi.

İspanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada LaLiga'nın 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona maçının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasını onaylamıştı.

LaLiga programına göre, 21 Aralık'ta Villarreal'in sahası Ceramica Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın İspanya dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA'nın onayı gerekiyor.

 
 
