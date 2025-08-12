Real Madrid, Villareal-Barcelona maçı itirazı

Real Madrid, LaLiga'nın 17. haftasında oynanacak olan Villarreal-Barcelona karşılaşmasının İspanya dışında oynanmasına karşı olduğunu açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada,denildi.Ligin bütünlüğü açısından tüm maçların her takım için aynı koşullar altında oynatılması gerektirdiği aktarılarak, bu düzenlemenin tek taraflı olarak değiştirilmesinin, kulüpler arasındaki eşitliği ihlal edeceğini, sonuçların meşruiyetini tehlikeye atacağını, sportif bütünlüğü açıkça etkileyen ve müsabakanın bozulması riskini taşıyan kabul edilemez bir emsal oluşturacağı belirtildi.Bu önerinin hayata geçirilmesi halinde, sonuçları futbol dünyasında bir dönüm noktası oluşturacağının kaydedildiği açıklamada,görüşlerine yer verildi.İspanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada LaLiga'nın 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona maçının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasını onaylamıştı.LaLiga programına göre, 21 Aralık'ta Villarreal'in sahası Ceramica Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın İspanya dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA'nın onayı gerekiyor.