  •  
    Sürpriz Pato gelişmesi! Başkan tutuklanınca...
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'ın yaptığı teklife yanıtı "olumsuz" oldu!..
  •  
    Beşiktaş'ta orta saha için sürpriz bir hedef!..
  •  
    Yanal istemedi, Terim'e haber yolladı; Beni alın

Real Madrid, Sergio Llull ile güldü!

Real Madrid, Gran Canaria deplasmanında çok zorlansa da son çeyrekte Sergio Llull ile kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid, Sergio Llull ile güldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2019 01:38
THY EuroLeague'in 17. haftasında Gran Canaria ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Gran Canaria Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 75-67'lik skorla kazandı.

Real Madrid ilk çeyreği 16-15'lik skorla önde geçse de, Gran Canaria devreye 34-27'lik skorla önde geçti. Üçüncü çeyrekte de skorda önde kalan Gran Canaria, son çeyreğe 4 sayı farkla önde geçti. Son çeyrekte Rudy Fernandez ve Sergio Llull ile öne geçen Real Madrid, maçı 8 sayı farkla kazandı.

Real Madrid'de Sergio Llull, 16 sayı ve 4 asistle maçın yıldızı oldu. Rudy Fernandez 11 sayı, Anthny Randolph ve Gustavo Ayon ise 10'ar sayı ile diğer çift haneli skor üreten isimler oldu. Gran Canaria'da Albert Oliver ve Eulis Baez 12'şer sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.

Bu sonuçla Real Madrid, 17. maçında 14. galibiyetini aldı. Gran Canaria ise 11. mağlubiyetini aldı. Real Madrid, bir sonraki maçında Olympiakos ile sahasında karşılaşacak. Gran Canaria ise Baskonia'ya konuk olacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için