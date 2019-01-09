THY EuroLeague'in 17. haftasında Gran Canaria ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Gran Canaria Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 75-67'lik skorla kazandı.Real Madrid ilk çeyreği 16-15'lik skorla önde geçse de, Gran Canaria devreye 34-27'lik skorla önde geçti. Üçüncü çeyrekte de skorda önde kalan Gran Canaria, son çeyreğe 4 sayı farkla önde geçti. Son çeyrekte Rudy Fernandez ve Sergio Llull ile öne geçen Real Madrid, maçı 8 sayı farkla kazandı.Real Madrid'de Sergio Llull, 16 sayı ve 4 asistle maçın yıldızı oldu. Rudy Fernandez 11 sayı, Anthny Randolph ve Gustavo Ayon ise 10'ar sayı ile diğer çift haneli skor üreten isimler oldu. Gran Canaria'da Albert Oliver ve Eulis Baez 12'şer sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.Bu sonuçla Real Madrid, 17. maçında 14. galibiyetini aldı. Gran Canaria ise 11. mağlubiyetini aldı. Real Madrid, bir sonraki maçında Olympiakos ile sahasında karşılaşacak. Gran Canaria ise Baskonia'ya konuk olacak.