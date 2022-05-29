Real Madrid Şampiyonlar Ligi rekorunu geliştirdi

"Devler Ligi"nin en başarılı takımı Real Madrid, müzesine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha ekledi.



Daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında şampiyon olan eflatun-beyazlılar, kupada 14. kez mutlu sona ulaştı.



İtalyan Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.





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