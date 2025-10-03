Real Madrid, geriden gelip Olympiakos'u yendi!

EuroLeague 2. hafta maçında Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 89-77 mağlup etti.



12 sayıdan geri dönerek kazanan Real Madrid'de Mario Hezonja 18, Gabriel Deck 13 sayı ile galibiyetin mimarları oldu.



Olympiakos'ta Tyler Dorsey 20, Evan Fournier ve Sasha Vezenkov ise 13'er sayıyla mücadele etti.



Bu sonuçla birlikte Real Madrid ilk galibiyetini aldı, Olympiakos ise ilk mağlubiyetini tattı.



Real Madrid, gelecek maçında ASVEL'i ağırlayacak. Olympiakos ise sahasında Dubai'yi konuk edecek.



