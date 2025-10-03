02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-1
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
2-3
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
3-1
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
4-1
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
1-2
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
2-0
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
4-0
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-0
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
2-0
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-3
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
2-0
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
2-3
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-1
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
3-1
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-1
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-2
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
2-1
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
2-0

Real Madrid, geriden gelip Olympiakos'u yendi!

Real Madrid, 12 sayı geriden gelerek Olympiakos'u mağlup etti ve ilk galibiyetini kazandı.

calendar 03 Ekim 2025 00:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, geriden gelip Olympiakos'u yendi!
EuroLeague 2. hafta maçında Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Movistar Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 89-77 mağlup etti.

12 sayıdan geri dönerek kazanan Real Madrid'de Mario Hezonja 18, Gabriel Deck 13 sayı ile galibiyetin mimarları oldu.

Olympiakos'ta Tyler Dorsey 20, Evan Fournier ve Sasha Vezenkov ise 13'er sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid ilk galibiyetini aldı, Olympiakos ise ilk mağlubiyetini tattı.

Real Madrid, gelecek maçında ASVEL'i ağırlayacak. Olympiakos ise sahasında Dubai'yi konuk edecek.

