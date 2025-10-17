17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
1-3
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
2-147'
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
0-034'
17 Ekim
PSG-Strasbourg
1-2DA
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
1-2
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
0-3
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-045'
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
0-036'

Real Madrid, Endrick'i göndermeye hazırlanıyor!

Real Madrid, forma şansı bulamayan Endrick'i kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

Real Madrid, bu sezon hiçbir resmi maçta süre vermediği Brezilyalı yıldız adayı Endrick için devre arası planını belirledi.

İspanyol devinin, 19 yaşındaki futbolcuyu daha fazla oynayabileceği bir takıma kiralamayı düşündüğü öğrenildi.

BİRÇOK KULÜPTEN İLGİ VAR

Madrid cephesi, oyuncunun gelişimi için düzenli forma giymesinin şart olduğunu düşünüyor. Endrick'e hem La Liga'dan hem de Avrupa'dan birçok kulübün kiralık teklifinde bulunmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

KADRODA YER BULAMIYOR

Genç forvet, 2024 yazında Palmeiras'tan büyük beklentilerle transfer edilmişti ancak Xabi Alonso'nun tercihlerinde henüz kendisine yer bulamadı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
