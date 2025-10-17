Real Madrid, Endrick'i göndermeye hazırlanıyor!

Real Madrid, bu sezon hiçbir resmi maçta süre vermediği Brezilyalı yıldız adayı Endrick için devre arası planını belirledi.



İspanyol devinin, 19 yaşındaki futbolcuyu daha fazla oynayabileceği bir takıma kiralamayı düşündüğü öğrenildi.



BİRÇOK KULÜPTEN İLGİ VAR



Madrid cephesi, oyuncunun gelişimi için düzenli forma giymesinin şart olduğunu düşünüyor. Endrick'e hem La Liga'dan hem de Avrupa'dan birçok kulübün kiralık teklifinde bulunmaya hazırlandığı iddia ediliyor.



KADRODA YER BULAMIYOR



Genç forvet, 2024 yazında Palmeiras'tan büyük beklentilerle transfer edilmişti ancak Xabi Alonso'nun tercihlerinde henüz kendisine yer bulamadı.







