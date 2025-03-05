SENİ ANLATACAK BİR KELİME YOK! KARŞINIZDA BRAHIM DIAZ!🌪️pic.twitter.com/Pw6pFFJk3Y



— Sporxtv (@sporxtv) March 4, 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk etti.Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.Karşılaşmada ilk golü 4. dakikadakaydetti ve Real Madrid 1-0 öne geçti.Fede Valverde'nin pasıyla sağ kananatta topla buluşan Rodrygo, ceza alanına girip sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top, uzak köşeden ağlarla buluştu.Atletico Madrid'de, 32. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.Javi Galan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Julian Alvarez, Eduardo Camavinga'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Uzak direğe çarpan top, aplarla buluştu.İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Real Madrid'de55. dakikada ağları havalandırdı ve takımını yeniden öne geçirdi.Sol kanatta topla buluşan Vinicius Junior, sağına pasını aktardı. Sol iç kulvarda bulunan Ferland Mendy, hiç beklemeden topu Brahim Diaz ile buluşturdu. Sol kanattan ceza sahasına giren Diaz, dar alanda'e şık bir çalım attıktan sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top, uzak köşeden ağlara gitti.Derbi, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Rövanş öncesinde Carlo Ancelotti'nin ekibi avantajı kaptı.Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuzmücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.Rövanş maçı, 12 Mart'ta Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak.