Real Madrid'den Laporte atağı: 30 milyon euro

Sakatlıklarla boğuşan Real Madrid, kış transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı.



Relevo'da yer alan habere göre; Real Madrid, Eder Militao'nun sezonu kapatmasının ardından Al-Nassr forması giyen Aymeric Laporte için harekete geçti.



30 MİLYON EURO İSTİYOR



Suudi Arabistan ekibi, İspanyol oyuncu için 30 milyon euro beklediği belirtildi. Al Nassr'ın isteksiz olması bu transferin gerçekleşmeme ihtimalini artırdığı aktarıldı.



Sakatlıklar sonrası stoper transferi yapmayı planlayan Real Madrid, Leipzig forması giyen Castello Lukeba'yı da adaylar arasına yazdı.



2029'da sözleşmesi bitecek 21 yaşındaki oyuncunun 90 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.





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