🗓️34 yaşında

✅39 maçta

⚽️39 gol



👑Karim Benzema y nada mas! pic.twitter.com/9lRkyhnQlP



— Sporx (@sporx) April 17, 2022

İspanya La Liga'nın 32. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Julen Lopetegui'nin ekibi Sevilla, Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'i konuk etti.Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçta ev sahibi Sevilla, devre arasına 2-0 önde girmesine rağmen lider Real Madrid, müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibin gollerini 50. dakikada Rodrygo, 82. dakikada Nacho ve 90+2'de Karim Benzema kaydetti. Ev sahibi Sevilla'nın gollerini ise 21. dakikada Ivan Rakitic ve 25. dakikada Erik Lamela kaydetti.Bu sonuçla beraber ligdeki son 8 maçında 7. galibiyetini alan Real Madrid'de Karim Benzema, ligdeki 25. golüne ulaşmış oldu. Fransız yıldız Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea maçının ardından bu maçta da takımını ipten almış oldu.32. hafta sonunda lider Real Madrid puanını 75'e yükseltirken, Sevilla 60 puanda kaldı.Ligin diğer haftasında Real Madrid, Osasuna'ya konuk olurken Sevilla, Levante deplasmanına çıkacak.