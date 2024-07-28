Real Madrid'den 2 yıldız için büyük çaba!

Real Madrid, 2025'te Trent Alexander-Arnold ve Alphonso Davies'i bedelsiz transfer etmek için çalışıyor. İşte detaylar...

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Real Madrid'den 2 yıldız için büyük çaba!
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28 Temmuz 2024 23:15
Son olarak Kylian Mbappe'yi kadrosuna katan Real Madrid, 2 yıldız isim için kolları sıvadı.

Relevo'da yer alan habere göre; Madrid devi, 2025'te kulüpleriyle sözleşmeleri bitecek olan Trent Alexander-Arnold ve Alphonso Davies'i bedelsiz transfer etmek için çalışıyor.

Liverpool forması giyen Arnold ile Bayernli Davies'in kulüpleriyle yeni sözleşme imzalamamasını bir avantaj olarak gören Real, iki oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

İspanyollar, PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe'yi de bu yaz bedelsiz transfer etmişti.

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