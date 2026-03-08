Real Madrid'de orta saha adayı Tonali

Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki hedeflerinden biri ortaya çıktı.



TalkSport'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Newcastle United forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali ile ilgileniyor.



Newcastle United, Real Madrid dışında Arsenal, Juventus ve Manchester United ile de adı geçen 25 yaşındaki futbolcusu için 80-100 milyon euro bonservis belirledi.



İngiliz basını, geçtiğimiz ay, Tonali'nin ülkesi İtalya'ya geri dönmeye sıcak baktığını duyurmuştu.



Newcastle United forması altında bu sezon 45 maçta süre bulan Sandro Tonali, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.



