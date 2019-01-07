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Real Madrid, Brahim Diaz'ı transfer etti

Real Madrid, Manchester City'den genç orta saha oyuncusu Brahim Diaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Real Madrid, Brahim Diaz'ı transfer etti
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07 Ocak 2019 00:00
İspanyol devi Real Madrid, transfer bombasını genç oyuncu ile patlattı. Real Madrid, Manchester City'den genç orta saha oyuncusu Brahim Diaz' kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada 19 yaşındaki genç orta sahanın sezon sonundan itibaren Real Madrid forması giyeceği belirtildi. Real Madrid, sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere Diaz ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Brahim Diaz'ın sözleşmesinde iki özel madde yer aldı.

- Real Madrid, Diaz'ı satarsa kârın %15'i Manchester City'e ödenecek.
- Real Madrid, Diaz'ı Manchester'daki başka bir takıma satarsa kârın %40'ı Manchester City'e ödenecek.

Resmi rakamlar açıklanmasa da İspanyol basını, Real Madrid'in Diaz'ın transferinden dolayı Manchester City'e 17 milyon avro artı alınacak başarılar ve kişisel performansla bağlı olarak ilave 7 milyon avro ödeyeceğini iddia etti. 

Brahim Diaz'ı Manchester City 2014 yılında Malaga'dan akademisine katmıştı.



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