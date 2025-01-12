Real Madrid - Barcelona: İlk 11'ler

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona, Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid - Barcelona: İlk 11'ler
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12 Ocak 2025 20:57
İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona, Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.

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İLK 11'LER





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