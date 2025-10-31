Real Betis, Amrabat için harekete geçiyor!

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat için önemli bir gelişme yaşandı.
BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYORLAR
İspanyol basınının aktardığı bilgiler doğrultusunda, Betis'in Amrabat'ın bonservisini almak istediği belirtildi.
Haberde, Faslı orta sahanın performansından memnun kalan Yeşil-Beyazlılar'ın, transferi gerçekleştirmek için istekli olduğu aktarıldı. Amrabat için 10 milyon euro'luk bir teklif yapılacağı öne sürüldü.
Bu sezon İspanyol ekibiyle 7 maça çıkan Faslı orta saha, gol veya asist katkısında bulunmadı.
