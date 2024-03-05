Toronto Raptors'ın Kelly Olynyk'in kontratını iki yıllığı 26,25 milyon dolarlık sözleşmeyle uzattığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, anlaşmanın, Olynyk'in bir uzatma yoluyla alabileceği maksimum anlaşma olduğunu belirtti.



Olynyk, Utah Jazz'in son takas gününde Raptors'a gönderilmesinden bu yana çıktığı dokuz maçta benchten gelerek maç başına 9.6 sayı, 4.2 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakaladı.





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