Raptors'tan Kelly Olynyk'e 26 milyon dolar!

Toronto Raptors'ın Kelly Olynyk'in kontratını iki yıllığı 26,25 milyon dolarlık sözleşmeyle uzattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Raptors'tan Kelly Olynyk'e 26 milyon dolar!
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05 Mart 2024 11:54
Son güncelleme 05 Mart 2024 12:04
Toronto Raptors'ın Kelly Olynyk'in kontratını iki yıllığı 26,25 milyon dolarlık sözleşmeyle uzattığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, anlaşmanın, Olynyk'in bir uzatma yoluyla alabileceği maksimum anlaşma olduğunu belirtti.

Olynyk, Utah Jazz'in son takas gününde Raptors'a gönderilmesinden bu yana çıktığı dokuz maçta benchten gelerek maç başına 9.6 sayı, 4.2 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakaladı.

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