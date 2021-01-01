Raptors, Patrick McCaw'u serbest bıraktı

Toronto Raptors'ın, guard oyuncusu Patrick McCaw'u serbest bıraktığı bildirildi.



Dizindeki sakatlık nedeniyle bu sezon sadece beş maçta forma giyebilen McCaw, geçtiğimi Ağustos ayında sol dizinin arkasında yer alan iyi huylu bir kitleyi tedavi etmek için Orlando'daki bubble'ı terk etmişti.



25 yaşındaki oyuncu, Raptors ile üç sezonun bazı bölümlerinde maç başına 3.6 sayı ortalaması yakalamıştı.



2019'da Toronto'nun şampiyonluk kadrosunun bir üyesi olan McCaw, öncesinde ayrıca Golden State Warriors ile de iki yüzük kazanmıştı.



