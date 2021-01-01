Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Raptors, Patrick McCaw'u serbest bıraktı

Toronto Raptors'ın, guard oyuncusu Patrick McCaw'u serbest bıraktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors'ın, guard oyuncusu Patrick McCaw'u serbest bıraktığı bildirildi.

Dizindeki sakatlık nedeniyle bu sezon sadece beş maçta forma giyebilen McCaw, geçtiğimi Ağustos ayında sol dizinin arkasında yer alan iyi huylu bir kitleyi tedavi etmek için Orlando'daki bubble'ı terk etmişti.

25 yaşındaki oyuncu, Raptors ile üç sezonun bazı bölümlerinde maç başına 3.6 sayı ortalaması yakalamıştı.

2019'da Toronto'nun şampiyonluk kadrosunun bir üyesi olan McCaw, öncesinde ayrıca Golden State Warriors ile de iki yüzük kazanmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal