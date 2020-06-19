Rapid Wien'de 10 milyon euroluk cevher: 'Yusuf Demir'

Avusturya'nın köklü kulüplerinden Rapid Wien, ekonomik krizle boğuşurken, takımda yükselen bir Türk yıldız "umut ışığı" oldu.
17 yaşındaki Yusuf Demir'in peşine Avrupa'dan birçok kulüp düştü ve 10 milyon euro civarında teklifler geldiği belirtildi.
"ÇOK İYİ TEKLİFLER VAR"
Yusuf Demir'in menajeri Emre Öztürk, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, "Onun için yapılan teklifler, Avusturya standartlarına göre çok çok yüksek. Rapid'in son durumunu bilmiyorum ancak korona krizi birçok kulübü çok ciddi olarak vurdu. Yusuf Avrupa'da yoluna devam edecek, o bir Barcelona taraftarı" ifadelerini kullandı.
Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic ise, "Yusuf Demir'in potansiyelinin bir sınırı yok. Hayatta kalmak için bir şeyler yapmak zorundayız" dedi.
A MİLLİ TAKIM İÇİN UĞRAŞILIYOR
Avusturya U15 ve U17 takımlarında oynayan ve 22 maçta attığı 19 golle dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki "10 numara" için federasyon yetkililerinin de girişimlerde bulunduğu kaydedildi.
Rapid Wien A Takımı'nda oynamaya başlayan Yusuf Demir, 4 maçta 74 dakikada 1 asist yaptı.
17 yaşındaki Yusuf Demir'in peşine Avrupa'dan birçok kulüp düştü ve 10 milyon euro civarında teklifler geldiği belirtildi.
"ÇOK İYİ TEKLİFLER VAR"
Yusuf Demir'in menajeri Emre Öztürk, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, "Onun için yapılan teklifler, Avusturya standartlarına göre çok çok yüksek. Rapid'in son durumunu bilmiyorum ancak korona krizi birçok kulübü çok ciddi olarak vurdu. Yusuf Avrupa'da yoluna devam edecek, o bir Barcelona taraftarı" ifadelerini kullandı.
Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic ise, "Yusuf Demir'in potansiyelinin bir sınırı yok. Hayatta kalmak için bir şeyler yapmak zorundayız" dedi.
A MİLLİ TAKIM İÇİN UĞRAŞILIYOR
Avusturya U15 ve U17 takımlarında oynayan ve 22 maçta attığı 19 golle dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki "10 numara" için federasyon yetkililerinin de girişimlerde bulunduğu kaydedildi.
Rapid Wien A Takımı'nda oynamaya başlayan Yusuf Demir, 4 maçta 74 dakikada 1 asist yaptı.