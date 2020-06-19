Rapid Wien'de 10 milyon euroluk cevher: 'Yusuf Demir'

"ÇOK İYİ TEKLİFLER VAR"

A MİLLİ TAKIM İÇİN UĞRAŞILIYOR

Avusturya'nın köklü kulüplerinden, ekonomik krizle boğuşurken, takımda yükselen bir Türk yıldız "umut ışığı" oldu.17 yaşındaki'in peşine Avrupa'dan birçok kulüp düştü ve 10 milyon euro civarında teklifler geldiği belirtildi.Yusuf Demir'in menajeri Emre Öztürk, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic ise, "" dedi.Avusturya U15 ve U17 takımlarında oynayan ve 22 maçta attığı 19 golle dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki "10 numara" için federasyon yetkililerinin de girişimlerde bulunduğu kaydedildi.Rapid Wien A Takımı'nda oynamaya başlayan Yusuf Demir, 4 maçta 74 dakikada 1 asist yaptı.