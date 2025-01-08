Raphinha'dan Barcelona hakkında şok açıklama!

Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Raphinha, Barcelona'nın içerisinde bulunduğu lisans kaydı problemleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Pau Victor ve Dani Olmo'nun kaydedilemeyen lisansları hakkında konuşan 28 yaşındaki oyuncu, "Yaşadığımız durum oldukça karmaşık ve futbolcular olarak bu karmaşık durumların yaşanmasını asla istemeyiz."



"Sorumluların bu problemleri olabildiğince hızlı çözmesini umut ediyoruz. Bu durumun yeni imzaları etkileyip etkilemeyeceği konusunda herhangi bir şey söyleyemem. Gerçek şu ki, başka bir takımda oynuyor olsaydım bu kulübe imza atmadan önce iki kere düşünürdüm." şeklinde konuştu.



RAPHINHA'NIN PERFORMANSI



Bu sezon Barcelona formasıyla etkili bir performans gösteren kanat oyuncusu, 25 maçta 17 gol 10 asistlik performans sergiledi.