Rangers, bu sezon Alaves'e kiralanan Ianis Hagi'yi yaz aylarında bonservisiyle satmanın hesaplarını yapıyor.



İskoç basınında yer alan habere göre, Rangers, Wolves'ten sezonun ikinci yarısında kiraladığı Fabio Silva'nın bonservisini almak istiyor.



HAGI SATIŞ LİSTESİNDE



Wolves'in Silva için bonservis beklentisinin 25 milyon euro olduğu kaydedildi. Rangers'ın bu kadar bedeli ödeyecek durumunun olmadığı ve bu nedenle bütçe yaratmak adına bu yaz bazı isimleri satabileceği aktarıldı. Rangers'ın satış listesindeki isimlerden birinin de Ianis Hagi olduğu belirtildi.



İSPANYA'DA NE YAPTI?



Kiralık olarak gittiği İspanyol ekibi Alaves'te bu sezon 25 maçta süre bulan Ianis Hagi, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



Rumen futbolcunun bonservisinin bulunduğu Rangers ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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