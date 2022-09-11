Rangers - Napoli maçına erteleme

13 Eylül Salı günü oynanacak Rangers - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi maçı Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ertelendi. İşte detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; rangers.co.uk
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Rangers - Napoli maçına erteleme
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11 Eylül 2022 16:46
UEFA, İskoçya'nın Rangers ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 13 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçının 14 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.

POLİS KAYNAKLARI DA KISITLI

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

TARAFTARLARA İZİN YOK

Maçta deplasman taraftarlarına izin verilmeyeceği ve sporda adalet gereği olarak, Napoli'deki rövanş maçında da Rangers taraftarlarına izin verilmeyeceği belirtildi.

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