Rangers, kendi evinde kazanmasını bildi!

İskoçya Premier Ligi ikinci haftasında, Philippe Clement yönetimindeki Rangers ile Stuart Kettlewell yönetimindeki Motherwell FC karşı karşıya geldi. Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Rangers kazandı.



Maçın ilk golünü ev sahibi ekipten Cyriel Dessers kaydetti. 13. dakikada ev sahibinin attığı gole tam 4 dakika sonra Motherwell FC'den yanıt geldi. Robin Pröpper'un kendi kalesine attığı golle maç skoru 1-1'e geldi. 24. dakikada ev sahibi ekip Vaclav Cerny ile skoru 2-1'e getirdi. İlk yarısı dolu geçen maçın ikinci yarısında gol olmadı.



Bu galibiyetle birlikte Rangers, puanını 4'e çıkarırken Motherwell FC 1 puanda kaldı.



Rangers, 13 Ağustos'da Şampiyonlar Ligi 3. Turu'nda Dinamo Kiev ile karşılacak. Motherwell FC ise 18 Ağustos tarihinde İskoçya Lig Kupas'nda Kilmarnock FC ile karşılacak.







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