Rangers, kendi evinde kazanmasını bildi!

İskoçya Premier Ligi 2. haftasında Rangers, Motherwell FC'yi 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Rangers, kendi evinde kazanmasını bildi!
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10 Ağustos 2024 19:57
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 20:21
İskoçya Premier Ligi ikinci haftasında, Philippe Clement yönetimindeki Rangers ile Stuart Kettlewell yönetimindeki  Motherwell FC karşı karşıya geldi. Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Rangers kazandı.

Maçın ilk golünü ev sahibi ekipten Cyriel Dessers kaydetti. 13. dakikada ev sahibinin attığı gole tam 4 dakika sonra Motherwell FC'den yanıt geldi. Robin Pröpper'un kendi kalesine attığı golle maç skoru 1-1'e geldi. 24. dakikada ev sahibi ekip Vaclav Cerny ile skoru 2-1'e getirdi.  İlk yarısı dolu geçen maçın ikinci yarısında gol olmadı.

Bu galibiyetle birlikte Rangers, puanını 4'e çıkarırken Motherwell FC 1 puanda kaldı.

Rangers, 13 Ağustos'da Şampiyonlar Ligi 3. Turu'nda Dinamo Kiev ile karşılacak. Motherwell FC ise 18 Ağustos tarihinde İskoçya Lig Kupas'nda Kilmarnock FC ile karşılacak.


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