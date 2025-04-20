Ramazan Civelek: 'Algıları yıktık'

Kayserispor'da Fenerbahçe'ye karşı ligde ilk kez gol sevinci yaşayan Ramazan Civelek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren 29 yaşındaki oyuncu "Öncelikle çok mutluyum. Çok gururluyum. Bütün arkadaşlarımla, Kayseri'den bizi izleyenlerle gurur duyuyorum. Buraya gelirken bazı algılar vardı. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi, şampiyonluk için oynuyorlar. Biz de hedefsiz bir takım değiliz. Buraya o zihniyetle geldik. Bir hedefimiz var. Hoca geldiğinden beri iyi giden bir süreç. Ligde kalmak istiyoruz. Fenerbahçe favori gözükse de galibiyeti kaçırdığımız bir taraf var. Puan almak da çok önemli. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"
Fenerbahçe maçına kadar iyi hazırlandıklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Hafta başından beri çok çalıştık. Buraya puan ve puanlar almak için gelmiştik. Eksikler vardı oynayan herkes çok iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Bir yerde galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Burada öne geçtik, galip de gelebilirdik. Son dakikalarda beraberliği yakaladığımız için mutluyum. 1 puan için aldığımız böyle bir deplasmanda ayrıca mutluyum. Ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Bizim için her puan önemli. Haftaya Rize maçı var. Galibiyet alıp biraz daha rahat etmek istiyoruz ligin sonuna doğru. Herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"BURANIN EKMEĞİNİ YEDİM"
Attığı golden sonra sevinmemesinin sebebini açıklayan Civelek, "12-13 yıl bir süreçte Fenerbahçe'de bulundum. Buranın ekmeğini yedim. Golde sevinmememin sebebi birazcık bu. 4-5 yıldır Kayserispor'un ekmeğini yiyorum, bir mücadele veriyoruz, bizim de hedeflerimiz var. Gol attığım için çok mutluyum ama atmasam da mutlu olurdum hiç önemli değil. Burada 1 puan aldığımız için mutlu ve gururluyum." dedi.
Ramazan Civelek son olarak "Ligde kaldık düşüncesi yerleşmemeli. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Burada çok önemli bir puan aldık. Bir veya iki galibiyetle ligde kalmayı garantileyeceğimizi düşünüyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Ramazan Civelek: "Algıları yıktık"
Kayserispor'da Ramazan Civelek, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.
Son güncelleme 20 Nisan 2025 22:54
Kayserispor'da Fenerbahçe'ye karşı ligde ilk kez gol sevinci yaşayan Ramazan Civelek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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