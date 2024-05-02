Ralf Rangnick'ten Bayern Münih'e ret!

Avusturya Futbol Federasyonu, Bayern Münih'in görüştüğü Ralf Rangnick'in kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ralf Rangnick'ten Bayern Münih'e ret!
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02 Mayıs 2024 11:15
Avusturya Futbol Federasyonu, kalması için Ralf Rangnick'i ikna etti.

Bayern Münih'in bir süredir görüştüğü Alman teknik adam, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

AVUSTURYA RESMEN AÇIKLADI

Avusturya Futbol Federasyonu, Bayern Münih'in görüştüğü Ralf Rangnick'in ayrılmayacağını duyurdu.

Bayern ile görüşen 65 yaşındaki teknik direktör, Alman devine teşekkür ederek masadan kalktı.

Avusturya Milli Takımı ile toplamda 20 maça çıkan Rangnick, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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