Ralf Rangnick'ten Bayern Münih'e ret!

Avusturya Futbol Federasyonu, kalması için Ralf Rangnick'i ikna etti.



Bayern Münih'in bir süredir görüştüğü Alman teknik adam, geleceğiyle ilgili kararını verdi.



AVUSTURYA RESMEN AÇIKLADI



Avusturya Futbol Federasyonu, Bayern Münih'in görüştüğü Ralf Rangnick'in ayrılmayacağını duyurdu.



Bayern ile görüşen 65 yaşındaki teknik direktör, Alman devine teşekkür ederek masadan kalktı.



Avusturya Milli Takımı ile toplamda 20 maça çıkan Rangnick, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.





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