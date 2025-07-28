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Rakibimiz Sırbistan'ın EuroBasket 2025 kadrosu açıklandı

NBA yıldızı Nikola Jokic'in de yer aldığı 17 kişilik aday kadrosunu açıklayan Sırbistan, EuroBasket 2025'te Türkiye ile aynı grupta mücadele edecek.

calendar 28 Temmuz 2025 16:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rakibimiz Sırbistan'ın EuroBasket 2025 kadrosu açıklandı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek Sırbistan'ın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) aday kadrosu açıklandı.

Sırbistan Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre başantrenör Svetislav Pesic, 17 kişilik aday kadroda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'e de yer verdi.

Şampiyonanın A Grubu'nda yer alan Sırbistan; Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya ve Çekya ile mücadele edecek.



Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Polonya ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek EuroBasket 2025 öncesi Sırbistan'ın aday kadrosu şöyle:

Aleksa Avramovic, Stefan Jovic, Vasilije Micic, Bogdan Bogdanovic, Marko Guduric, Uros Trifunovic, Nikola Topic, Ognjen Dobric, Vanja Marinkovic, Dejan Davidovac, Nikola Jovic, Filip Petrusev, Nikola Jokic, Nikola Milutinov, Tristan Vukcevic, Balsa Koprivica, Alen Smailagic



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