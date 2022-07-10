Raheem Sterling, Chelsea'ye doğru!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Raheem Sterling'in transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya vardı.



İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, 27 yaşındaki İngiliz kanat forvet Raheem Sterling için Manchester City ile anlaşmaya vardı.



BONSERİS BEDELİ



Habere göre; Chelsea, Raheem Sterling transferi için Manchester City'e 53 milyon bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 11 milyon euroluk bonus maddelerin de yer aldığı ifade edildi. Sterling ile günler önce anlaşan Chelsea'nin, kısa süre içerisinde oyuncuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.



2015'DE TRANSFER OLMUŞTU



2015 yılında Liverpool'dan Manchester City'e 64 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Raheem Sterling, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 maçta 17 gol 8 asistlik performans gösterdi.





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