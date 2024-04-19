Rafael Benitez'in yeni takımı belli oluyor!

Brezilya ekibi Sao Paulo'nun son olarak Celta Vigo'da görev yapan Rafael Benitez'i takımın başına getirmek istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rafael Benitez'in yeni takımı belli oluyor!
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19 Nisan 2024 18:19
Son olarak Celta Vigo'da görev yapan Rafael Benitez için flaş bir gelişme yaşandı.

The Sun'da yer alan habere göre; Brezilya ekibi Sao Paulo, görevine son verdiği Thiago Carpini'nin yerine İspanyol teknik adamı takımın başına getirmek istiyor.

Haberde Brezilya ekibinin listesinin başında İspanyol çalıştırıcının bulunduğu ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.

Benitez'in alınan kötü sonuçlar sonrası 12 Mart'ta Celta Vigo'daki görevine son verilmişti.

İspanyol hoca, Liverpool, Chelsea , Newcastle, Everton, Napoli, Valencia, Inter, Real Madrid gibi dev takımları da çalıştırdı.

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