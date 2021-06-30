Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları sürerken, sarı-lacivertli takımla adı geçen Rafael Benitez'in yeni adresi belli oldu.



İngiltere'de Liverpool ile büyük başarıları yakalayan Rafael Benitez, Liverpool'un ezeli rakibi Everton ile anlaşma sağladı.



61 yaşındaki İspanyol teknik adam, Everton ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Rafael Benitez resmi açıklamanın ardından "Kariyerimde 13 kupa kazandım, Everton'da başarılı olmaya geldim. Yarışmayı ve savaşmayı severim. Bu büyük kulüp hak ettiği yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Rafael Benitez, William Edward Barclay'ın ardından tam 130 yıl sonra hem Liverpool'u hem de Everton'ı çalıştıran ikinci teknik adam olacak.



