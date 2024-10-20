Rafa Silva, suskunluğunu bozdu!

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Konyaspor karşısında ilk yarının son anlarında fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı.
Portekizli futbolcu, bu golüyle birlikte ligdeki gol suskunluğuna son verdi.
Rafa Silva, ligde son olarak ikinci haftadaki Antalyaspor maçında fileleri havalandırmıştı.
Silva, toplamda ise bu sezon 5 gole ulaştı.
Portekizli futbolcu, bu golüyle birlikte ligdeki gol suskunluğuna son verdi.
Rafa Silva, ligde son olarak ikinci haftadaki Antalyaspor maçında fileleri havalandırmıştı.
Silva, toplamda ise bu sezon 5 gole ulaştı.