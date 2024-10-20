Rafa Silva, suskunluğunu bozdu!

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Konyaspor maçındaki golüyle ligde 6 haftalık gol orucuna son verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Rafa Silva, suskunluğunu bozdu!
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20 Ekim 2024 16:52
Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Konyaspor karşısında ilk yarının son anlarında fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Portekizli futbolcu, bu golüyle birlikte ligdeki gol suskunluğuna son verdi.

Rafa Silva, ligde son olarak ikinci haftadaki Antalyaspor maçında fileleri havalandırmıştı.

Silva, toplamda ise bu sezon 5 gole ulaştı.

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