Rafa Silva'nın durumu belli oldu! Derbide olacak mı?

Beşiktaş'ın İstanbulspor'a 3-1 yenildiği hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rafa Silva'nın, cumartesi günkü Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği belli oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-Beyazlılar, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı İstanbulspor 3-1 kazandı.
Karşılaşmada siyah beyazlı ekipten Alex Oxlade-Chamberlain ve Rafa Silva sakatlık geçirdi.
Rafa Silva'nın 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu olurken, Portekizli futbolcunun son durumu ortaya çıktı.
SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
beIN Sports'ta yer alan habere göre; Rafa Silva'nın sakatlığının ciddi olmadığı ortaya çıktı.
Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyebileceği belirtildi.
Siyah-Beyazlılar, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı İstanbulspor 3-1 kazandı.
Karşılaşmada siyah beyazlı ekipten Alex Oxlade-Chamberlain ve Rafa Silva sakatlık geçirdi.
Rafa Silva'nın 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu olurken, Portekizli futbolcunun son durumu ortaya çıktı.
SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
beIN Sports'ta yer alan habere göre; Rafa Silva'nın sakatlığının ciddi olmadığı ortaya çıktı.
Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyebileceği belirtildi.
İSA DAYAKLI'DAN MESAJ
İstanbulspor forması giyen İsa Dayaklı, Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İsa Dayaklı, paylaşımında, "Çok geçmiş olsun Rafa. Maç atmosferinde farkında olmadan yaptığım faul için üzgünüm. Umarım çabuk toparlar, takımına geri dönersin." ifadelerini kullandı.
İstanbulspor forması giyen İsa Dayaklı, Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İsa Dayaklı, paylaşımında, "Çok geçmiş olsun Rafa. Maç atmosferinde farkında olmadan yaptığım faul için üzgünüm. Umarım çabuk toparlar, takımına geri dönersin." ifadelerini kullandı.