Radomir Dalovic: 'Kaliteli bir rakibe mağlup olduk'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Samsunspor'a 3-1 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Radomir Dalovic, iyi bir rakibe mağlup olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalovic, Samsunspor'un özelikle forvet ve kanatlarda kaliteli oyunculara sahip olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini anlatan Dalovic, "İlk yarıya bakarsanız aslında fena değildik diyebilirim. Yakaladığımız bazı pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Yakaladığınız bu fırsatları değerlendiremediğiniz zaman da rakibiniz girdiği pozisyonları skora çevirebiliyor. İlk yarının sonlarına doğru bu şekilde bir gol yedik. Aslına bakarsanız ilk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi." dedi.

İkinci yarıda Samsunspor'un üstün bir futbol oynadığını dile getiren Radomir Dalovic, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda Ramazan bir sakatlık geçirdi onu çıkarmamız gerekti. Maçın içerisine girip oyunu ve skoru dengelemeye çalıştık. Ama rakibimiz bizim kaptırdığımız toplarda kaliteli oyuncularıyla bizi cezalandırdı. Denswil ve Carole'ün oyun içerisinde sakatlıkları oldu, sakat sakat oynadılar. Rakibimiz ikinci yarı bizden daha iyi oynadı. Onları ve hocalarını tebrik ediyorum. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Bu maçı iyi analiz edeceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Bu hazırlığımızı yaparken de çok sıkı çalışmamız lazım. Peş peşe maçlar oynanıyor. Dolayısıyla iyi bir şekilde hazırlanarak, kafamızı kaldırarak elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz."