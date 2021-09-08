Radamel Falcao: 'Kendimi tekrar göstereceğim!'

Transferin son gününde Galatasaray'dan ayrılarak İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, transferi ve geleceğiyle ilgili konuştu.



Galatasaray'da iki yıl boyunca bir dizi sakatlıkla boğuşan ve yalnızca 43 maça çıkabilen falcao, "Rayo Vallecano'ya transfer olduğum için çok mutluyum. Bence elimden gelenin en iyisini yapmam ve büyük ruhu olan bir takımın parçası olmam için gereken her şeye sahip. Kendime güveniyorum." dedi.



"SEZON BAŞINI ÇOK İYİ GEÇİRDİM"



Falcao, son yıllarda yaşadığı sakatlıklara rağmen hala sunabileceği çok şey olduğu konusunda kararlı. Kolombiyalı veteran futbolcu, "Sezon başında iyi antrenman yaptım. Sezon başı kampını çok iyi geçirdim. Kondisyonum ve fizik gücüm üzerine daha fazla çalışma fırsatım oldu." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"KENDİMİ TEKRAR GÖSTERECEĞİM"



Falcao, "İyi bildiğim, çok rekabetçi olan ve kendimi tekrar göstermeme fırsat verecek bir kulübe transfer oldum. La Liga'yı çok iyi biliyorum. Rayo gibi bir kulübün parçası olduğum için mutluyum." dedi ve konuşmasını noktaladı.



