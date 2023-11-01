Rachid Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu

Gaziantep FK maçına 10 eksikle çıkan Beşiktaş'ta sakatlar listesine Rachid Ghezzal da eklendi. Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem belirlenen Cezayirli futbolcu milli aradan sonra sahalara dönebilecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu
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01 Kasım 2023 09:34
Son güncelleme 01 Kasım 2023 10:47
Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Gaziantep FK karşılaşmasında ikili mücadele sırasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Cezayirli futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ı çekilen Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem belirlendiği aktarıldı. Deneyimli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı vurgulandı.

Rachid Ghezzal'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı futbolcu, milli maçlar için Trendyol Süper Lig'e verilecek aradan sonra sahalara dönebilecek. Ghezzal pazar günü deplasmanda Antalyaspor, 9 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Bodo Glimt ve Başakşehir'le 12 Kasım pazar günü oynanacak zorlu maçlarda takımdaki yerini alamayacak.

Son 3 sezondur sakatlık kabusu yaşayan Rachid Ghezzal'ın milli aranın son günlerinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Yetenekli futbolcu sakatlık süreci uzamazsa 26 Kasım Pazar günü Samsunspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev yapabilecek.



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