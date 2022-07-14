Rachid Ghezzal: 'Beşiktaş'ta yeni bir görevim var'

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.



Fransız basınına konuşan Ghezzal, "Resmi maçların atmosferine girdiğimiz için mutluyum. Beşiktaş birçok iyi transfer yaptı, bu da Süper Lig'de şampiyonluk niyetimizi ortaya koyuyor. Bu nedenle elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ta bu sezon saha içerisinde yeni bir rolü olacağını söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Kariyerimin başından bu yana genellikle sağ kanat oyuncusu olarak oynadım ancak bu sefer bir oyuncu kurucu olarak görev yapacağım. Teknik direktörümüzün bana verdiği görev bu" dedi.





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